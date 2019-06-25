2019-06-25T16:48:36+03:00
Общество

Тополя на улице Авиационной в Брянске спилили законно

Проверку провела природоохранная прокуратура
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Интерактивная карта Брянска. Хронограф".Фото: vk.com, "Интерактивная карта Брянска. Хронограф".
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Тополя на улице Авиационной в Брянске спилили законно. Свою проверку провела природоохранная прокуратура.

Дорогу строят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Комитет ЖКХ Брянской горадминистрации заключил муниципальный контракт на капитальный ремонт с АО «Брянскавтодор». Ремонт пройдет от переулка Пилотов до «Тойоты-центра», сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Деревья срубило Управление жилищно-коммунального хозяйства Брянска. Разрешение организации выдали в мэрии. После завершения ремонта на участке предусмотрено компенсационное озеленение. На газонах высадят новые деревья, которые хорошо приживутся в нашем климате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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