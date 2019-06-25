В Брянской области ищут пропавшего 53-летнего Александра Романюкина

СЕГОДНЯ 08:43 2019-06-25T08:43:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области полицейские и волонтеры ищут пропавшего 53-летнего Александра Романюкина. Мужчину последний раз видели 15 июня, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск» в соцсетях. Он живет в деревне Курнявцево в Брянском районе. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Приметы Александра Романюкина: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, рыжие волосы, серо-зеленые глаза. Среди особых примет: татуировка на левом плече, нет зубов. Мужчина был одет в бежевую футболку в коричневую полоску и штаны защитного цвета.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU