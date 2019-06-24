В Брянске полицейские ищут свидетелей смертельной аварии с велосипедистом

СЕГОДНЯ 12:31 2019-06-24T12:31:53+03:00

Если вы стали свидетелем или что-либо знаете об аварии, сообщите в полицию. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

20-летний молодой человек погиб на месте аварии

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В Брянске полицейские ищут свидетелей смертельной автоаварии с 20-летним велосипедистом. Молодой человек погиб на месте ДТП.

Авария случилась около одиннадцати часов вечера 15 июня у дома №5 на проспекте Московском в Фокинском районе, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. 19-летний водитель грузовика сбил велосипедиста, который переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Если вы стали свидетелем или что-либо знаете об аварии, сообщите в полицию.

Адрес: Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6.

Телефоны: 8 (4832) 67-03-61, 67-03-91, 63-11-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU