В страшном ДТП в Мглинском районе погиб 20-летний водитель иномарки

СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-24T11:09:26+03:00

Автомобилист не справился с управлением и съехал в кювет

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В страшном ДТП в Мглинском районе погиб 20-летний водитель автомобиля «Хонда СРВ». Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале пятого утра в воскресенье, 23 июня, на 10-м километре трассы Мглин – Харитоновка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилист ехал со стороны Мглина в сторону села Молодьково. Молодой человек не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Водитель от полученных травм погиб на месте автоаварии.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU