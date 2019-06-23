В Брянске пройдет Толстовский бал
Праздник состоится накануне Дня семьи, любви и верности
Бал в этом году пройдет уже в третий раз.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске пройдет Толстовский бал. Его организовывают в третий раз подряд накануне Дня семьи, любви и верности. В этот году бал пройдет 7 июля в парке Алексея Толстого.
Участники праздника будут танцевать вальс 19-го века.
Организаторы ждут гостей - участников клубов исторического бального танца из других городов, а также брянцев.
Сопровождать танцы участников бала будет музыка в исполнении духового оркестра.
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ИСТОЧНИК KP.RU