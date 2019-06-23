СЕГОДНЯ 19:40 2019-06-23T19:40:08+03:00

Бал в этом году пройдет уже в третий раз. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске пройдет Толстовский бал. Его организовывают в третий раз подряд накануне Дня семьи, любви и верности. В этот году бал пройдет 7 июля в парке Алексея Толстого.

Участники праздника будут танцевать вальс 19-го века.

Организаторы ждут гостей - участников клубов исторического бального танца из других городов, а также брянцев.

Сопровождать танцы участников бала будет музыка в исполнении духового оркестра.

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ИСТОЧНИК KP.RU