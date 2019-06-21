На Первомайском мосту в Брянске закончили укладывать нижний слой асфальта
На 70% готов выравнивающий слой на подъездах к мосту
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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На Первомайском мосту в Брянске закончили укладывать нижний слой асфальта. У каждой партии асфальта замеряют температуру, чтобы не нарушать технологию укладки. На 70 процентов готов выравнивающий слой на съездах с моста, сообщают в пресс-службе мэрии.
В верхней части моста продолжают устанавливать перила, троллейбусные опоры, обустраивают тротуары. У русла реки укрепляют откосы. Пока все работы удается выполнять вовремя.
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ИСТОЧНИК KP.RU