2019-06-21T17:42:41+03:00
Происшествия

Четверо жителей Брянска устраивали липовые ДТП для получения страховки

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество»
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Изменить размер текста:

Четверых жителей Брянска, которым от 23 до 39 лет, подозревают в организации липовых ДТП для получения автостраховки. Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленников задержали сотрудники Росгвардии. Двое фигурантов дела до суда будут находиться под подпиской о невыезде, еще двоих арестовали.

По версии следствия, злоумышленники имитировали автоаварии. После вызывали сотрудников ГИБДД для оформления документов. Иногда для липовых ДТП подбирали уже битые машины. На место аварии приглашали якобы независимого эксперта. Он вносил реальные и ложные данные о повреждениях.

- После регистрации ДТП преступники собирали документы для признания случая страховым, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – В результате осенью прошлого года от одной из страховых организаций они получили 266 тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянские чекисты провели учения по защите от террористического нападения
На Первомайском мосту в Брянске закончили укладывать нижний слой асфальта
В Брянске на 32-м году жизни умерла сотрудница театра кукол Джулия Билецкая
В Трубчевске установят гигантскую шахматную доску и ростовые фигуры
В Брянске на три дня ограничат движение на улице Молодой Гвардии
В храмах Брянской области молятся о дожде
Бывшего сотрудника брянской колонии будут судить за продажу мобильных телефонов заключенным
В массовом ДТП на Городищенской горке в Брянске пострадал водитель «Киа Рио»
На трех пляжах в Брянске запретили купаться
ЛДПР на Брянщине уходит в отрыв
Тушить горящую траву у детсада в Фокинском районе Брянска отправились четыре машины
В Дятькове иномарка столкнулась с тепловозом: пострадал помощник машиниста
Мать восьмилетней девочки из Почепа истязала дочь
Жительница Дятькова получила условный срок за ложное сообщение о бомбе в Ледовом дворце
За девять лет брянским военным выдали два миллиарда рублей на покупку жилья
Брянские лесничие скрыли реальную площадь лесных пожаров
Жительницу Клинцов осудили за то, что зарезала своего мужа
В Брянске на Городищенской горке столкнулись три машины
В Брянске ищут свидетелей смертельного ДТП в Володарском районе
Так держать!
Брянцам не понравился ремонт фасада школы искусств имени Татьяны Николаевой
Житель Выгоничского района вместе с женой обчистил дом своего дедушки
Маршрут автопробега в честь 75-летия освобождения Беларуси пройдет через Брянск
Брянский детсад стал финалистом всероссийского конкурса
Брянские спортсменки стали чемпионами мира по рукопашному бою