Четверо жителей Брянска устраивали липовые ДТП для получения страховки

СЕГОДНЯ 17:42 2019-06-21T17:42:41+03:00

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Четверых жителей Брянска, которым от 23 до 39 лет, подозревают в организации липовых ДТП для получения автостраховки. Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленников задержали сотрудники Росгвардии. Двое фигурантов дела до суда будут находиться под подпиской о невыезде, еще двоих арестовали.

По версии следствия, злоумышленники имитировали автоаварии. После вызывали сотрудников ГИБДД для оформления документов. Иногда для липовых ДТП подбирали уже битые машины. На место аварии приглашали якобы независимого эксперта. Он вносил реальные и ложные данные о повреждениях.

- После регистрации ДТП преступники собирали документы для признания случая страховым, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – В результате осенью прошлого года от одной из страховых организаций они получили 266 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU