В храмах Брянской области молятся о дожде

СЕГОДНЯ 15:36 2019-06-21T15:36:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянский митрополит Александр 21 июня помолился о ниспослании дождя. Молебен священнослужитель совершил домовом храме в честь Пресвятой Богородицы Брянского епархиального управления.

В регионе установилась жаркая погода, поля пересыхают, под угрозой оказался будущий урожай. Плохо себя чувствуют пожилые люди.

После благословения митрополита молебны о ниспослании дождя совершают во всех храмах Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU