2019-06-21T15:36:10+03:00
Общество

В храмах Брянской области молятся о дожде

В регионе установилась аномальная жара
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской епархии.Фото: пресс-служба Брянской епархии.
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Брянский митрополит Александр 21 июня помолился о ниспослании дождя. Молебен священнослужитель совершил домовом храме в честь Пресвятой Богородицы Брянского епархиального управления.

В регионе установилась жаркая погода, поля пересыхают, под угрозой оказался будущий урожай. Плохо себя чувствуют пожилые люди.

После благословения митрополита молебны о ниспослании дождя совершают во всех храмах Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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