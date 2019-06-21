В храмах Брянской области молятся о дожде
В регионе установилась аномальная жара
Фото: пресс-служба Брянской епархии.
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Брянский митрополит Александр 21 июня помолился о ниспослании дождя. Молебен священнослужитель совершил домовом храме в честь Пресвятой Богородицы Брянского епархиального управления.
В регионе установилась жаркая погода, поля пересыхают, под угрозой оказался будущий урожай. Плохо себя чувствуют пожилые люди.
После благословения митрополита молебны о ниспослании дождя совершают во всех храмах Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU