В Дятькове иномарка столкнулась с тепловозом: пострадал помощник машиниста

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-21T12:42:28+03:00

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В брянском городе Дятьково столкнулись автомобиль «Форд Фокус» и тепловоз. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в четверг, 20 июня, около половины первого на улице Фокина.

36-летняя автомобилистка двигалась со стороны улицы Киевской в сторону улицы Орджоникидзе. Женщина выехала на железнодорожный переезд, когда там горел запрещающий сигнал светофора. Машина столкнулась с тепловозом, которым управлял 62-летний машинист, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В аварии травмы получил 53-летний помощник машиниста. Он растянул связки голеностопного сустава. Пострадавшего мужчину отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU