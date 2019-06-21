2019-06-21T12:42:28+03:00
Происшествия

В Дятькове иномарка столкнулась с тепловозом: пострадал помощник машиниста

ДТП случилось около полудня 20 июня
Марина АНТОНОВА
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Пострадавшего мужчину отпустили домой, назначив лечение.Пострадавшего мужчину отпустили домой, назначив лечение.Фото: Сергей ГАПОН
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В брянском городе Дятьково столкнулись автомобиль «Форд Фокус» и тепловоз. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в четверг, 20 июня, около половины первого на улице Фокина.

36-летняя автомобилистка двигалась со стороны улицы Киевской в сторону улицы Орджоникидзе. Женщина выехала на железнодорожный переезд, когда там горел запрещающий сигнал светофора. Машина столкнулась с тепловозом, которым управлял 62-летний машинист, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В аварии травмы получил 53-летний помощник машиниста. Он растянул связки голеностопного сустава. Пострадавшего мужчину отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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