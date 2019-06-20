В Мглине ищут свидетелей ДТП, в котором пострадала 11-летняя велосипедистка
Авария случилась 22 мая
Полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Мглинской районе полицейские ищут свидетелей ДТП, в котором пострадала 11-летняя велосипедистка. Авария случилась 22 мая около 15.25 у дома №23 по переулку 1-й Первомайский. Автомобилистка за рулем автомобиля ВАЗ-21053 сбила юную велосипедистку. Девочка получила тяжелые травмы, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП или тех, кто что-либо знает об аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU