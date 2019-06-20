В Почепе осудили продавца белорусских сигарет

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-20T10:50:04+03:00

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56-летнего жителя брянского города Почеп осудили за хранение и продажу контрафактных сигарет. Мужчину приговорили к штрафу 15 тысяч рублей.

- В суде установили, что брянец работал продавцом в магазине своей жены в Почепе, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – На супругу было оформлено ИП.

В ноябре прошлого года мужчина решил подзаработать. Он купил в Белоруссии партию табачных изделий, привез их в Почеп и хранил в подсобном помещении магазина, чтобы постепенно продать. На сигаретах не было российских акцизных марок.

4 декабря прошлого года незаконную партию табака нашли полицейские. Стоимость изъятой продукции оценили в 200 тысяч рублей.

Приговор мужчине пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU