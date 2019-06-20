В Брянске водитель легковушки сбил мотоциклиста

СЕГОДНЯ 08:50 2019-06-20T08:50:14+03:00

26-летний водитель двухколесного транспорта получил многочисленные ушибы и переломы

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В Фокинском районе Брянска водитель «Шевроле Нива» сбил 26-летнего мотоциклиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов вечера в среду, 19 июня, на перекрестке улиц Белорусской и Запорожской, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Автомобилист ехал со стороны переулка Ковшовского и поворачивал налево на улицу Белорусскую. Он не уступил дорогу мотоциклу «Стелс», который двигался по Белорусской от Свени Транспортной в сторону улицы Волочаевской.

Мотоциклист получил многочисленные ушибы и переломы. Молодого человека госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU