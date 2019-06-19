2019-06-19T18:31:45+03:00
Происшествия

В Севском районе нашли четыре минометные мины времен войны

Опасную находку обезвредили спасатели
Марина АНТОНОВА
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В Севском районе нашли четыре минометные мины времен Великой Отечественной войны. Об опасной находке сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях утром в среду, 19 июня. Взрывоопасные предметы обнаружили во время проведения сельскохозяйственных работ в поле в трех километрах от деревни Дубки.

На место выехали специалисты Брянского пожарно-спасательного центра, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. В 12.30 спасатели изъяли и обезвредили боеприпасы – четыре минометных мины калибра 82 миллиметра, которые пролежали в земле около 75 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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