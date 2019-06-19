Пьяный житель Брянска зарезал приятеля
Преступление совершили 16 июня
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56-летнего жителя Брянска обвиняют в убийстве знакомого. Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте мужчины.
- По версии следствия, 16 июня брянец был у себя дома в переулке Почтовом в Бежицком районе, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Он выпивал вместе с 54-летним приятелем. Затем друзья поссорились.
Хозяин ударил своего гостя ножом в грудь. От полученной раны потерпевший скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU