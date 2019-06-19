2019-06-19T16:54:02+03:00
Общество

В школах Брянского района недокармливали бесплатными обедами учеников-инвалидов

Завтрак им предоставляли бесплатно, а за обед и полдник платили родители
Марина АНТОНОВА
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В школах Брянского района недокармливали бесплатными обедами учеников-инвалидов. По закону эта категория школьников имеет право на бесплатное двухразовое питание. Но в брянских школах ребят за счет бюджета кормили только завтраком. А обед и полдник оплачивали родители.

Исправить ситуацию потребовали от главы администрации Брянского района, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Дети-инвалиды теперь обеспечены двухразовым питанием. Чиновники подготовили для этого соответствующие нормативно-правовые акты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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