В двух районах Брянска пройдут сплошные проверки водителей

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-19T13:21:04+03:00

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В двух районах Брянска в пятницу, 21 июня, пройдут сплошные проверки водителей. В ночь с четверга на пятницу автоинспекторы будут дежурить с часа ночи до половины второго у дома №4 на улице 3-го Интернационала в Бежице. Сотрудники ГИБДД проверят, нет ли пьяных за рулем.

Утром в пятницу с 7.15 до 7.45 проверки пройдут у детского сада №157 «Золотой петушок», сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Он расположен на улице Менжинского в Фокинском районе. Инспекторы будут ловить нарушителей, которые неправильно перевозят детей в машинах.

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ИСТОЧНИК KP.RU