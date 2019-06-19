2019-06-19T12:01:47+03:00
Происшествия

Житель Карачевского района похитил бензин с топливной карты на 130 тысяч рублей

На 27-летнего мужчину завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
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Водитель похитил почти три тысячи литров бензина.Водитель похитил почти три тысячи литров бензина.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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27-летнего жителя Карачевского района подозревают в краже бензина по топливной карте фирмы. В полицию обратилось руководство организации. На предприятии потеряли топливную карту. После того, как ее перевыпустили, оказалось, что "утерянной" картой продолжали пользоваться.

- Оказалось, что карту никто не терял, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Топливо по ней покупал житель поселка Березовка, который работал в фирме водителем. Он перепродавал бензин. И похитил с карты организации 2950 литров стоимостью 131 тысячу 500 рублей.

На мужчину завели уголовное дело. За кражу ему грозит до двух лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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