Житель Карачевского района похитил бензин с топливной карты на 130 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-19T12:01:47+03:00

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27-летнего жителя Карачевского района подозревают в краже бензина по топливной карте фирмы. В полицию обратилось руководство организации. На предприятии потеряли топливную карту. После того, как ее перевыпустили, оказалось, что "утерянной" картой продолжали пользоваться.

- Оказалось, что карту никто не терял, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Топливо по ней покупал житель поселка Березовка, который работал в фирме водителем. Он перепродавал бензин. И похитил с карты организации 2950 литров стоимостью 131 тысячу 500 рублей.

На мужчину завели уголовное дело. За кражу ему грозит до двух лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU