2019-06-18T11:01:47+03:00
Происшествия

Жительницу Погарского района будут судить за то, что зарезала возлюбленного

Обвиняемая три раза ударила мужчину ножом
Марина АНТОНОВА
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9 марта пьяная женщина поссорилась со своим гражданским мужем.9 марта пьяная женщина поссорилась со своим гражданским мужем.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жительницу Погарского района будут судить за то, что она зарезала возлюбленного. Уголовное дело в ближайшее время будут рассматривать в суде.

- По версии следствия, 9 марта пьяная женщина поссорилась со своим гражданским мужем, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В одной руке у нее был нож.

Женщина ударила сначала по лицу, потом в шею, потом в живот. Последнее ранение оказалось смертельным. Осложнения после травмы и стало причиной гибели потерпевшего. Он скончался через несколько часов на месте преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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