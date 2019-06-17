2019-06-17T17:10:13+03:00
Общество

Под Брянском уничтожили лес с краснокнижными растениями

Три недели назад в массиве рос венерин башмачок
Марина АНТОНОВА
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Лес частично вырубили. Фото: vk.com, Алексей Афонин.Лес частично вырубили. Фото: vk.com, Алексей Афонин.
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Под Брянском недалеко от города Фокино уничтожили лес, где росли краснокнижные растения. Фотографии выкорчеванных деревьев опубликовали в соцсетях. Деревья частично вырубили и подготовили под сжигание.

Три недели назад в этом лесу сфотографировали венерин башмачок. Цветы раздавили трактором. В Брянской области этот вид орхидеи находится под угрозой исчезновения. Башмачок занесен в Красную книгу Российской Федерации.

Три недели назад здесь сфотографировали редкую орхидею венерин башмачок. Фото: vk.com, Алексей Афонин.

Три недели назад здесь сфотографировали редкую орхидею венерин башмачок. Фото: vk.com, Алексей Афонин.

Лес, который уничтожили под Фокино, находится на границе особо охраняемой природной территории. Но под защиту не попадает, пишет автор поста в социальных сетях. Одного редкого растения для охраны недостаточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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