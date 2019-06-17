2019-06-17T15:35:57+03:00
Происшествия

Жителя Брянска арестовали за то, что он до смерти избил знакомого

Преступление совершили 13 июня в Бежицком районе
Марина АНТОНОВА
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В Брянске арестовали 34-летнего местного жителя за то, что он до смерти избил знакомого. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

- По версии следствия, вечером 13 июня брянец был у себя дома на улице Свердлова, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Он выпивал с 47-летним знакомым. После этого приятели поссорились. Хозяин избил гостя.

Потерпевший умер от черепно-лицевой травмы в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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