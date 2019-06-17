В Новозыбкове жильцы нашли в подъезде многоэтажки раненного ножом мужчину

СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-17T12:15:16+03:00

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В брянском городе Новозыбков жильцы многоэтажки нашли в подъезде раненного ножом мужчину. Это случилось в четверг, 13 июня, около полуночи в доме в районе автовокзала. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у потерпевшего проникающее ранение грудной клетки слева. 32-летний мужчина был пьян.

Пострадавший сначала рассказывал, что сам случайно ударил себя ножом. Но эту версию не подтвердили полицейские. Оказалось, что мужчина в тот вечер гостил у 27-летнего знакомого. И поножовщиной закончилась их пьяная ссора. Правоохранители завели уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, сообщают «Брянск.Новости».

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ИСТОЧНИК KP.RU