2019-06-17T12:00:34+03:00
Происшествия

В Клинцах рецидивиста осудили за попытку продать героин

Мужчина получил 10,5 лет колонии
Марина АНТОНОВА
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Брянец достал 119 граммов наркотика в Московской области.Брянец достал 119 граммов наркотика в Московской области.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Клинцах рецидивист, который был не раз судим, получил 10,5 лет колонии строгого режима за попытку продать героин. Приговор 36-летнему мужчине пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что 3 ноября прошлого года в Московской области брянец приобрел больше 119 граммов героина у неустановленного лица, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он незаметно положил наркотик в капюшон куртки своей жены. Супруга не знала о преступных намерениях мужа.

Брянец привез героин в Клинцы. Но продать его там не успел. Злоумышленника задержали полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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