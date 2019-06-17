2019-06-17T09:39:37+03:00
Происшествия

В Почепском районе водитель «Лады» съехал в кювет

Травмы получил 19-летний пассажир
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В Почепском районе водитель «Лады Гранта» съехал в кювет. Дорожно-транспортное происшествие случилась около шести часов вечера в воскресенье, 16 июня, на 2-м километре дороги Почеп - Жирятино, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

20-летний автомобилист ехал со стороны поселка Жирятино в сторону Почепа. Водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет. 19-летний пассажир сломал позвоночник. Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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