2019-06-16T14:19:49+03:00
Происшествия

Ситуацией с расцепкой вагонов пассажирского поезда "Брянск-Москва" заинтересовалась прокуратура

Правоохранителям предстоит выяснить причины и обстоятельства ЧП
Елена РАКОВА
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У брянского поезда отцепился вагон. Фото: vk.com, "Типичный Брянск".У брянского поезда отцепился вагон. Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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Брянская транспортная прокуратура проверит ситуацию с расцепкой вагонов пассажирского поезда № 738 "Брянск-Москва".

- В результате пострадавших нет, размер ущерба устанавливается, задержка движения поездов составила более трех часов, - говорится в сообщении правоохранителей. - По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в субботу, 15 июня,при отправлении пассажирского поезда № 738 со станции Брянск-Орловский произошла расцепка между 9 и 10 вагонами. Не выдержало сцепное устройство. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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