2019-06-16T12:54:08+03:00
Происшествия

Поезд "Брянск-Москва" во время движения "потерял" вагон

Не выдержало сцепное устройство[фото]
Елена РАКОВА
Поделиться:
У брянского поезда отцепился вагон. Фото: vk.com, "Типичный Брянск".У брянского поезда отцепился вагон. Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
Изменить размер текста:

У поезда "Брянск-Москва" №738 во время движения отсоединился вагон. ЧП произошло около семи часов утра в субботу, 15 июня. Состав едва успел отойти от вокзала Брянск Орловский, как "потерял" один из вагонов. Не выдержало сцепное устройство. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

О случившемся в соцсети сообщили пассажиры поезда, направлявшегося в столицу. По словам очевидцев, сотрудники железной дороги около двух часов пытались устранить неисправность, но безрезультатно. В итоге людей высадили на перроне и попросили дождаться другого поезда.

Пассажиры поезда около трех часов ждали, когда железнодорожники исправят проблему. Фото: vk.com, Кирилл Курносов.

Пассажиры поезда около трех часов ждали, когда железнодорожники исправят проблему. Фото: vk.com, Кирилл Курносов.

Около десяти часов утра на станцию подали другой поезд и в 10.22 он отправился по маршруту следования.

Как сообщили в пресс-центре Московской железной дороги, пассажирам поезда, с которым произошла нештатная ситуация, по их желанию оформили билеты на другие поезда того же направления или полностью возвращали деньги за проезд.

- Отправление пассажирского поезда назначением Брянск - Москва было задержано по техническим причинам на 3 часа 17 минут, - уточнили в пресс-центре МЖД. - Нештатная работа сцепного устройства, соединяющего вагоны, произошла на станции, при отравлении. Неисправность оборудования оперативно устранить не удалось. Поэтому, чтобы пассажиры продолжили поездку в Москву, на станцию Брянск-Орловский пришлось направить резервный состав.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Трубчевский и Погарский районы представили свои достижения на областном фестивале
Губернатор Александр Богомаз поздравил брянских медиков с профессиональным праздником
В Фокинском районе Брянска водитель КамАЗа насмерть сбил велосипедиста
С игроками брянского "Динамо" подписали пока только шесть контрактов
В Брянской области прошли краеведческие чтения
В поселке Локоть прошел молебен в рамках праздника «Под сенью брасовских аллей»
В Фокинском районе Брянска из озера Мутное достали тело мужчины
В Клинцовском районе водитель "Лады" съехал в кювет и врезался в дерево
В центре Брянска микроавтобус столкнулся с троллейбусом: пострадала 79-летняя пенсионерка
Сергей Калашников: Госкорпорации – это кошки, гуляющие сами по себе
Под Брянском водитель легковушки сломал нос пьяному пешеходу
В Брянске благоустроят 14 общественных территорий по инициативе горожан
В Бежицком районе Брянска на три дня ограничат движение
Брянских дорожников оштрафовали за плохую организацию движения во время ремонта городских улиц
Брянскому доктору президент присвоил звание заслуженный врач России
Беглому брянскому экс-полицейскому Левану Хуцишвили не смягчили приговор