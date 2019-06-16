Поезд "Брянск-Москва" во время движения "потерял" вагон

У поезда "Брянск-Москва" №738 во время движения отсоединился вагон. ЧП произошло около семи часов утра в субботу, 15 июня. Состав едва успел отойти от вокзала Брянск Орловский, как "потерял" один из вагонов. Не выдержало сцепное устройство. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

О случившемся в соцсети сообщили пассажиры поезда, направлявшегося в столицу. По словам очевидцев, сотрудники железной дороги около двух часов пытались устранить неисправность, но безрезультатно. В итоге людей высадили на перроне и попросили дождаться другого поезда.

Пассажиры поезда около трех часов ждали, когда железнодорожники исправят проблему. Фото: vk.com, Кирилл Курносов.

Около десяти часов утра на станцию подали другой поезд и в 10.22 он отправился по маршруту следования.

Как сообщили в пресс-центре Московской железной дороги, пассажирам поезда, с которым произошла нештатная ситуация, по их желанию оформили билеты на другие поезда того же направления или полностью возвращали деньги за проезд.

- Отправление пассажирского поезда назначением Брянск - Москва было задержано по техническим причинам на 3 часа 17 минут, - уточнили в пресс-центре МЖД. - Нештатная работа сцепного устройства, соединяющего вагоны, произошла на станции, при отравлении. Неисправность оборудования оперативно устранить не удалось. Поэтому, чтобы пассажиры продолжили поездку в Москву, на станцию Брянск-Орловский пришлось направить резервный состав.

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