В Брянске на улице Советской начали делать тротуары, где их не было

СЕГОДНЯ 18:17 2019-06-13T18:17:46+03:00

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В Брянске на улице Советской начали делать тротуары, где их раньше не было. На пересечении с улицей Крахмалева с одной стороны дороги была только вытоптанная пешеходами дорожка.

Новые тротуары появятся на улице после капитального ремонта. Работы пройдут от переулка Трудового до улицы Крахмалева, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На проезжей части заменят асфальт. Уличное освещение станет светодиодным. Нерегулируемые пешеходные переходы заменят светофорами с кнопкой. Они появятся в районе детской поликлиники, напротив сквера энергетиков и возле УГИБДД. На улице установят пешеходное ограждение в местах, где его пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU