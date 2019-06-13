Под Брянском автомобилистка на иномарке врезалась в столб

СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-13T11:29:38+03:00

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В Брянском районе 33-летняя автомобилистка на «Хендай Гетц» врезалась в столб. Дорожно-транспортное происшествие случилось около шести часов вечера на 130-м километре трассы Орел-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Женщина за рулем иномарки ехала со стороны Смоленска в сторону Брянска. Она не справилась с управлением и врезалась в столб. У автомобилистки диагностировали сотрясение мозга и ушибы лица. Пострадавшую госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU