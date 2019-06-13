В Стародубском районе перевернулась автоцистерна: ранен водитель
ДТП случилось 12 июня
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В Стародубском районе перевернулась автоцистерна ГАЗ-4616. Дорожно-транспортное происшествие случилось около пяти часов вечера в среду, 12 июня, на 33-м километре дороги Погар-Стародуб, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
51-летний водитель грузовика ехал со стороны Погара. Машина съехала на обочину и перевернулась. Автомобилист получил травмы: перелом ключицы, сотрясение мозга и ушибы. Пострадавшего отпустили домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU