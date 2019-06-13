2019-06-13T11:03:42+03:00
Общество

Жителей Брянска восхитил водный фейерверк на Набережной

Но горожане остались недовольны организацией праздника
Марина АНТОНОВА
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Фейерверк начался в 22.50.Фейерверк начался в 22.50.Фото: Марина АНТОНОВА
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Жителей Брянска восхитил водный фейерверк, который устроили 12 июня на Набережной в честь Дня России. Он начался без десяти одиннадцать и длился 10 минут. Красочные залпы отражались в воде. Люди смотрели салют у самой реки, с понтонного моста, со стороны фонтана и с лестницы на бульваре Гагарина.

Салют был виден с понтонного моста и лестницы на бульваре Гагарина. Фото: Марина АНТОНОВА

Салют был виден с понтонного моста и лестницы на бульваре Гагарина.Фото: Марина АНТОНОВА

Но многие отмечают плохую организацию вечернего праздника. В десять часов вечера закончился концерт у стен филармонии и началась самая интересная часть на Десне: флайборд-шоу и лазерное шоу. Но их увидели лишь первые ряды зрителей, которые стояли у теплохода «Тосна». А желающих посмотреть его было гораздо больше.

Фейерверк горожанам понравился. Фото: Марина АНТОНОВА

Фейерверк горожанам понравился.Фото: Марина АНТОНОВА

После завершения праздника людям было сложно уехать домой – возле Набережной образовались пробки. Не было установлено биотуалетов и дополнительных контейнеров для мусора, пишут горожане в соцсетях. Но многие брянцы все равно остались довольны праздником.

После праздника горожане постояли в пробках, чтобы добраться до дома. Фото: Марина АНТОНОВА

После праздника горожане постояли в пробках, чтобы добраться до дома.Фото: Марина АНТОНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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