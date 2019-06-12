Брянца наградили за спасение тонущих 5-летней девочки и ее отца на карьерах

СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-12T13:27:00+03:00

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Брянца Николая Меркулова наградили за спасение тонущих пятилетней девочки и ее отца. Мужчина смог предотвратить трагедию 8 июня. Семья купалась на обводненных карьерах в Фокинском районе Брянска.

Николаю Меркулову за проявленную смелость и отвагу спасатели вручили благодарственное письмо и ценный подарок, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Во вторник, 11 июня, на территории Главного управления прошел праздничный митинг, посвященный Дню России. Медали «За отличие в службе» и «За усердие» получили сотрудники МЧС. Личному составу присвоили специальные звания.

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ИСТОЧНИК KP.RU