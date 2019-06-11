2019-06-11T17:41:51+03:00
Происшествия

В Брянске задержали одного из организаторов канала поставки наркотиков из Москвы

На гражданина Таджикистана завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
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Мужчину арестовали.Мужчину арестовали.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянске задержали гражданина Таджикистана, причастного к организации канала поставки наркотиков из Москвы. Операцию провели сотрудники регионального УФСБ 31 мая.

- У задержанного изъяли почти 30 граммов героина, - говорят в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. – Выяснилось, что наркотики доставляли в Брянск, чтобы потом сбыть потребителям.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических веществ». Мужчину арестовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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