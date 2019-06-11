На площади Ленина в Брянске начали устанавливать светофор

СЕГОДНЯ 16:58 2019-06-11T16:58:55+03:00

Он будет работать в одном режиме с двумя светофорами рядом

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На площади Ленина в Брянске начали устанавливать новый светофор. Он будет работать в режиме «зеленой волны» со светофорами на пересечениях проспекта Ленина с улицей Фокина и улицей Горького. Для пешеходов его оборудуют кнопкой. Светофорное регулирование облегчит выезд автомобилей со стороны улицы Карла Маркса, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ночью 11 июня на проспекте Ленина положили верхний слой асфальта от улицы Фокина до улицы Горького. До этого верхний слой положили от площади Партизан до улицы Фокина. Асфальтировать проспект продолжат и в ночь на 12 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU