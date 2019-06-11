В Брянске начали ремонтировать улицу Дуки
В Брянске начали ремонтировать улицу Дуки в Советском районе. Ночью дорожники фрезой срезали старый асфальт на двух полосах от гостиницы «Брянск» до памятника чернобыльцам.
Улицу Дуки будут ремонтировать щебеночно-мастичным асфальтобетоном, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Он более долговечный и прочный. На улице заменят плиты перекрытия колодцев и скорректируют высоту люков. На дороге установят 70 знаков. Дорожная разметка будет выполнена холодным пластиком. На остановках сделают покрытие для слепых пешеходов.
У школы №1 заменят светофор. Для выезда с улицы Октябрьской заработает отдельная секция. «Зебру» у улицы Некрасова уберут. А переход у Чернобыльского сквера оборудуют светофором с кнопкой.
Фонари на Дуки будут светодиодными. На дороге установят 257 метров пешеходного ограждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU