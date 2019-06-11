Для замены авиарейса Брянск-Сочи вылетел резервный борт из Краснодара
Для замены авиарейса Брянск - Сочи - Брянск резервный борт вылетел из Краснодара. Об этом сообщают в неофициальной группе Международного аэропорта «Брянск» в соцсети.
Напомним, в Брянске сочинский рейс задержали на несколько часов по технической причине. Пассажиры зашли в самолет, но позже их попросили покинуть борт. Самолет должен был отправиться в Сочи в 10.45 во вторник, 11 июня.
Вылет из Брянска наметили на 16.20. Из Сочи самолет должен отправиться в 19.20.
Авиакомпания, выполняющая рейсы из Брянска в Сочи и обратно, летает на самолетах «Сухой Суперджет 100».
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ИСТОЧНИК KP.RU