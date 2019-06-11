19-летнего жителя Унечского района оштрафовали за уклонение от призыва в армию
Молодой человек ушел со сборного пункта
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19-летнего жителя Унечского района признали виновным по уголовному делу за уклонение о призыва на военную службу. Молодого человека оштрафовали на 30 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
- В суде установили, что брянца признали годным к военной службе, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – После соответствующего решение призывной комиссии его доставили на сборный пункт. Но молодой человек самовольно покинул его.
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ИСТОЧНИК KP.RU