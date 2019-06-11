В Брянске водитель иномарки сбил 81-летнего пенсионера на «зебре»
Пожилого мужчину госпитализировали
Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
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В Володарском районе Брянска водитель «Хендай Санта Фе» сбил 81-летнего пенсионера, который переходил дорогу по «зебре». Дорожно-транспортное происшествие случилось около девяти часов утра в понедельник, 10 июня, на улице Чернышевского.
56-летний автомобилист ехал со стороны улицы 2-я Мичурина в сторону улицы Рылеева, сообщают в УГИБДД по Брянской области. И сбил пожилого мужчину. Пострадавшего госпитализировали в травмой головы, переломами таза и ребер.
Полицейские проводят проверку по факту автоаварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU