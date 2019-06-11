В Мглинском районе водитель ВАЗа сбил 16-летнего велосипедиста
В Мглинском районе водитель ВАЗ-21102 сбил 16-летнего велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины третьего дня в понедельник, 10 июня, на 11-м километре дороги Мглин-Сураж, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
32-летний автомобилист ехал со стороны Суража в сторону Мглина. Подросток двигался попутно по правой стороне дороге. И вдруг начал поворачивать налево, не подавая сигнала о своем намерении.
У подростка диагностировали травму головы, сотрясение мозга, перелом и рваную рану плеча. Пострадавшего госпитализировали.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU