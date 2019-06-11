2019-06-11T10:25:00+03:00
Происшествия

В Мглинском районе водитель ВАЗа сбил 16-летнего велосипедиста

Подростка госпитализировали с травмой головы и переломом плеча
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В Мглинском районе водитель ВАЗ-21102 сбил 16-летнего велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины третьего дня в понедельник, 10 июня, на 11-м километре дороги Мглин-Сураж, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

32-летний автомобилист ехал со стороны Суража в сторону Мглина. Подросток двигался попутно по правой стороне дороге. И вдруг начал поворачивать налево, не подавая сигнала о своем намерении.

У подростка диагностировали травму головы, сотрясение мозга, перелом и рваную рану плеча. Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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