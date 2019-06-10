В Брянске двое железнодорожников попытались похитить вагон металлолома
В Брянске двоих сотрудников эксплуатационного вагонного депо обвиняют в покушении на кражу вагона металлолома. Злоумышленников поймали с поличным.
- Мужчины знали, что на железнодорожных путях Западного парка станции Брянск-Льговский находится вагон, груженный металлоломом, - рассказывают в пресс-службе Брянского ЛО МВД на транспорте. – Они решили похитить часть груза, а потом продать.
Железнодорожники залезли на полувагон и стали сбрасывать металл на землю. Потом перенесли его в свою машину. В автомобиль они успели загрузить около 300 килограммов лома. А после их задержали правоохранители.
В ближайшее время уголовное дело начнут рассматривать в суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU