В Брянске двое железнодорожников попытались похитить вагон металлолома

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-10T12:00:52+03:00

В ближайшее время уголовное дело начнут рассматривать в суде. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудников вагонного депо будут судить за покушение на кражу

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В Брянске двоих сотрудников эксплуатационного вагонного депо обвиняют в покушении на кражу вагона металлолома. Злоумышленников поймали с поличным.

- Мужчины знали, что на железнодорожных путях Западного парка станции Брянск-Льговский находится вагон, груженный металлоломом, - рассказывают в пресс-службе Брянского ЛО МВД на транспорте. – Они решили похитить часть груза, а потом продать.

Железнодорожники залезли на полувагон и стали сбрасывать металл на землю. Потом перенесли его в свою машину. В автомобиль они успели загрузить около 300 килограммов лома. А после их задержали правоохранители.

В ближайшее время уголовное дело начнут рассматривать в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU