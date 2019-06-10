Брянец из подручных материалов построил вездеход
На работу у Игоря Изотова ушло около трех лет
Фото: Youtybe.ru, кадр из видео.
Изменить размер текста:
Житель брянского города Фокино построил из подручных материалов вездеход. Видео и местном Кулибине появилось на Youtube.
Работа заняла у Игоря Изотова около трех лет. Он занимался постройкой в своем гараже.
На видео чудо-машина проходит испытание: ездит по асфальтированным и грунтовым дорогам. Вездеход проехал даже там, где дорог нет совсем: по заливным лугам и болотам, проходит водоем поглубже.
Брянец постоянно занимается модернизацией своей машины.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU