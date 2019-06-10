2019-06-10T10:04:44+03:00
Общество

Брянец из подручных материалов построил вездеход

На работу у Игоря Изотова ушло около трех лет
Марина АНТОНОВА
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Фото: Youtybe.ru, кадр из видео.Фото: Youtybe.ru, кадр из видео.
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Житель брянского города Фокино построил из подручных материалов вездеход. Видео и местном Кулибине появилось на Youtube.

Работа заняла у Игоря Изотова около трех лет. Он занимался постройкой в своем гараже.

На видео чудо-машина проходит испытание: ездит по асфальтированным и грунтовым дорогам. Вездеход проехал даже там, где дорог нет совсем: по заливным лугам и болотам, проходит водоем поглубже.

Брянец постоянно занимается модернизацией своей машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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