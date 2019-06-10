В Брянске в Десне утонула иномарка

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-10T09:49:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске в реке Десна утонула иномарка. ЧП случилось днем в воскресенье, 9 июня, у Черного моста недалеко от танка. Машина стояла на передаче и укатилась в воду.

Водитель кинул клич в соцсетях. Ему на помощь приехали другие автомобилисты. Уже к пяти часам вечера машину вытащили. Для этого понадобились трактор и трос.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU