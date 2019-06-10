В Брянске в Десне утонула иномарка
Вытащить машину из реки помогли автомобилисты
Фото: vk.com, "ВНД32 - Взаимопомощь на дорогах Брянск и область".
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В Брянске в реке Десна утонула иномарка. ЧП случилось днем в воскресенье, 9 июня, у Черного моста недалеко от танка. Машина стояла на передаче и укатилась в воду.
Водитель кинул клич в соцсетях. Ему на помощь приехали другие автомобилисты. Уже к пяти часам вечера машину вытащили. Для этого понадобились трактор и трос.
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ИСТОЧНИК KP.RU