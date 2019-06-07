В Брянске поймали насильника, который напал на 16-летнюю девушку
В Брянске полицейские поймали насильника, который напал на 16-летнюю студентку одного из техникумов. О преступлении девушка сообщила 23 мая. Она рассказала, что неизвестный угрожал ножом. И надругался над ней.
Преступление произошло днем недалеко от пешеходного моста, расположенного за Курганом Бессмертия.
- Потерпевшая сообщила лишь общие приметы преступника, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Вычислить злоумышленника помогли биологические следы, оставшиеся на месте преступления. Полицейские провели генетическую экспертизу.
Злоумышленником оказался 45-летний житель Брянска, которого уже судили за такое-же преступление. Его задержали. На мужчину завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Санкция по ней предусматривает до 15 лет лишения свободы.
До суда брянец будет находиться в СИЗО.
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ИСТОЧНИК KP.RU