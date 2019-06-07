В ДТП на Литейной в Брянске пострадал 15-летний мотоциклист

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-07T11:55:06+03:00

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В ДТП на улице Литейной в Бежицком районе Брянска пострадал 15-летний мотоциклист. Автоавария случилась в начале одиннадцатого вечера в четверг, 6 июня, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

23-летний водитель автомобиля «Ниссан Алмера» ехал со стороны улицы Дятьковской в сторону Вокзальной. И поворачивал налево на улицу Ново-Советскую. Автомобилист не уступил дорогу мотоциклу ИЖ, который двигался навстречу. Машина и мотоцикл столкнулись.

Мотоциклом управлял 15-летний житель Дятьковского района. Он вез еще одного подростка, которому также 15 лет. Водитель мотоцикла сломал кости обеих предплечий. Парня госпитализировали. Юного пассажира также осмотрели медики. Травм у него не оказалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU