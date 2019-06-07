Брянский научно-исследовательский институт «Изотерм» признали банкротом

СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-07T11:25:24+03:00

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Брянский предприятие НИИ «Изотерм» признали банкротом. Решения принял 5 июня Арбитражный суд Брянской области, сообщают в пресс-службе суда. Заявление о признании предприятия банкротом подавала научно-производственная фирма «Электронтехника».

Конкурсное производство открыто на шесть месяцев, до 4 декабря. После этой процедуры предприятие перестанет существовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU