2019-06-07T11:25:24+03:00
Общество

Брянский научно-исследовательский институт «Изотерм» признали банкротом

Через полгода предприятие перестанет существовать
Марина АНТОНОВА
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Брянский предприятие НИИ «Изотерм» признали банкротом. Решения принял 5 июня Арбитражный суд Брянской области, сообщают в пресс-службе суда. Заявление о признании предприятия банкротом подавала научно-производственная фирма «Электронтехника».

Конкурсное производство открыто на шесть месяцев, до 4 декабря. После этой процедуры предприятие перестанет существовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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