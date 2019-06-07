В Клинцах в ДТП погибла 26-летняя автомобилистка

СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-07T11:06:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В брянском городе Клинцы в ДТП погибла 26-летняя автомобилистка. Автоавария случилась в половину пятого утра в четверг, 6 июня, на улице Парижской Комунны.

Женщина ехала на «Ниссан Примера». Она не справилась с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в дерево. Водитель погибла на месте ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 25-летняя пассажирка сломала две ноги, плечо, получила травму головы, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали.

С помощью экспертизы предстоит выяснить, была ли автомобилистка пьяна в момент аварии. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU