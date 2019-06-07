В Клинцах в ДТП погибла 26-летняя автомобилистка
В брянском городе Клинцы в ДТП погибла 26-летняя автомобилистка. Автоавария случилась в половину пятого утра в четверг, 6 июня, на улице Парижской Комунны.
Женщина ехала на «Ниссан Примера». Она не справилась с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в дерево. Водитель погибла на месте ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 25-летняя пассажирка сломала две ноги, плечо, получила травму головы, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали.
С помощью экспертизы предстоит выяснить, была ли автомобилистка пьяна в момент аварии. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU