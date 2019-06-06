Новый скандал в школе-интернате в Жуковке: пьяный воспитанник избил полицейского

СЕГОДНЯ 17:39 2019-06-06T17:39:02+03:00

Преступление подросток совершил через три дня после того, как вышел из мест лишения свободы

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Воспитанника Брянской областной школы-интерната в Жуковке обвиняют в том, что он избил полицейского. В ближайшее время материалы уголовного дела на подростка начнут рассматривать в суде.

- По версии следствия, 20 марта вечером пьяный воспитанник находился на территории учреждения, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Сотрудники вызвали полицию.

Когда полицейские прибыли, подросток стал им угрожать, а одному стражу порядка ударил несколько раз кулаками в грудь. Хулиган три дня назад вышел из мест лишения свободы. Он отбывал наказание за такое же преступление.

Прокуратура внесла представление департаменту образования Брянской области за недопустимое поведение несовершеннолетнего в стенах учреждения. Должностных лиц интерната привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, бывшая заместитель директора школы-интерната в Жуковке не разжалобила Брянский областной суд. Вступил в законную силу приговор за халатность. Женщину признали виновной в том, что она допустила преступления против половой неприкосновенности двух 15-летних воспитанниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU