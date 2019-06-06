Брянский суд не изменил приговор экс-замдиректора жуковского интерната, где совратили воспитанниц

СЕГОДНЯ 10:06 2019-06-06T10:06:35+03:00

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Брянский областной суд оставил в силе приговор бывшему заместителю директора школы-интерната в Жуковке, где совратили 15-летних воспитанниц. Осужденная и ее адвокаты обжаловали приговор Жуковского районного суда, который признал ее виновной в халатности. Но апелляцию не удовлетворили. Женщину ждет 10 месяцев исправительных работ. При этом 10 процентов от заработной платы будет идти государству.

- В суде установили, что заместитель директора знала, что с января по сентябрь 2017 года две воспитанницы нарушали режим учреждения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Они бесконтрольно могли находится за пределами интерната. И все это происходило на глазах воспитателей. Обвиняемая не пресекла общение девушек с 44-летним жителем Жуковки. В результате против несовершеннолетних совершили преступления против половой неприкосновенности.

Приговор бывшему заместителю директора вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU