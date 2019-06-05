В Брянске у детского сада «Веснянка» пройдут сплошные проверки водителей
Нарушителей будут ловить утром 6 июня
Штраф за неправильную перевозку детей в автомобиле - три тысячи рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске у детского сада «Веснянка» в Фокинском районе пройдут сплошные проверки водителей. Нарушителей правил перевозки детей в машинах будут ловить в четверг, 6 июня. Автоинспекторы будут дежурить у дома №77 на улице Богдана Хмельницкого с 7.15 до 7.45, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
Напомним, штраф за неправильную перевозку детей – три тысячи рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU