В Брянске у детского сада «Веснянка» пройдут сплошные проверки водителей

СЕГОДНЯ 16:47 2019-06-05T16:47:38+03:00

Штраф за неправильную перевозку детей в автомобиле - три тысячи рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Брянске у детского сада «Веснянка» в Фокинском районе пройдут сплошные проверки водителей. Нарушителей правил перевозки детей в машинах будут ловить в четверг, 6 июня. Автоинспекторы будут дежурить у дома №77 на улице Богдана Хмельницкого с 7.15 до 7.45, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Напомним, штраф за неправильную перевозку детей – три тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU