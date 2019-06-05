Жители Фокинского района Брянска в следующем году хотят отремонтировать сквер «Литий»
Жители Фокинского района Брянска в следующем году решили отремонтировать сквер «Литий». Эта общественная территория заняла второе место по голосам после площади перед ДК в Белых Берегах. Горожанам предложили представить варианты реконструкции сквера. Каждый может внести свои замечания: выбрать урны, лавочки, фонари, тротуарную плитку или клумбы. Как правило, в Брянске этим и заканчивается благоустройство общественных пространств.
Чиновники планируют в этом месте проводить праздничные мероприятия.
Правда, в следующем году вновь должно будет пройти голосование за ремонт общественных территорий. Такие правила установил Минстрой. И большинство голосов жители должны будут отдать именно за сквер перед «Литием». Возможно, удачный проект реконструкции поможет ему победить.
Эскизы, рисунки, предложения и пожелания можно направлять в Фокинскую районную администрацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU