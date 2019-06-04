В Брянске нашли живым пропавшего 42-летнего Юрия Фомина
Мужчина ушел из областной больницы 31 мая
Изменить размер текста:
В Брянске нашли живым пропавшего 42-летнего Юрия Фомина. Мужчина ушел из областной больницы 31 мая. Он нуждался в медицинской помощи. В течение трех дней никто не знал, где он находится.
Во вторник, 4 июня, волонтеры поискового отряда сообщили в соцсети, что пропавшего нашли живым.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU