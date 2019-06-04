СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-04T11:23:44+03:00

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В Брянске нашли живым пропавшего 42-летнего Юрия Фомина. Мужчина ушел из областной больницы 31 мая. Он нуждался в медицинской помощи. В течение трех дней никто не знал, где он находится.

Во вторник, 4 июня, волонтеры поискового отряда сообщили в соцсети, что пропавшего нашли живым.

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ИСТОЧНИК KP.RU