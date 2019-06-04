2019-06-04T10:53:54+03:00
Происшествия

В Брянске суд по делу о смертельном ДТП с участием Сиваковой и Дзюбо вновь перенесли

В зал суда на этот раз не явился адвокат обвиняемого
Марина АНТОНОВА
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Олеся Сивакова проходил по уголовному делу свидетелем.Олеся Сивакова проходил по уголовному делу свидетелем.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске вновь перенесли заседание по уголовному делу о смертельном ДТП с участием Олеси Сиваковой и Сергея Дзюбо. Оно должно было состояться в понедельник, 3 июня, в Фокинском районном суде.

На этот раз заседание отложили из-за того, что в суд не явился адвокат обвиняемого, сообщает телеканал «Городской». До этого два заседания откладывали из-за плохого самочувствия Сергея Дзюбо.

Напомним, сначала по уголовному делу осудили Олесю Сивакову. Но Верховный суд ее оправдал. Дело вернули на новое расследование. В машине, кроме Олеси Сиваковой, находился Сергей Дзюбо. Теперь он проходит по делу обвиняемым, а Сивакова – свидетелем. Брянские полицейские получили результаты экспертизы и показания свидетелей, которые говорят, что за рулем был именно Дзюбо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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